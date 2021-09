Manila Nazzaro definisce Carmen Russo “noiosa” | ma lei è lì vicino

(Di giovedì 23 settembre 2021) Le parole disuScorrono le giornate nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ma ancora le dinamiche non sono ancora partite. Per questo gli autori hanno deciso di smuovere qualcosa con un gioco e ha chiesto ae tutti gli altri di fare un primo bilancio. Nel tardo L'articolo proviene da Novella 2000.

Nella casa del Grande Fratello Vip l'aria è tesa.e Jessica Hailé Selassié hanno chiesto ai colleghi di tenere un certo comportamento nel rispetto dell'igiene e dell'educazione, suscitando la reazione di Soleil Sorge e Tommaso Eletti . ...Anche, inoltre, ha espresso il proprio parere lamentandosi dell'uso di piatti e bicchieri che, puntualmente, non vengono lavati e messi a posto. "Chi usa la tazza, la lava, l'asciuga ...La Casa del GF Vip si accende con la prima lite di questa edizione, che vede Jessica scagliarsi contro Soleil Sorge.Miriana Trevisan sparla Soleil Sorge e mette in guardia le principesse etiopi: “Il mio agente mi ha detto di non fidarmi di lei!".