Inter | Inzaghi come Conte | la reazione dei nerazzurri arriva nella ripresa

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’di Simonesi scatena nel secondo tempo, cosìaccadeva a quella di AntonioC’è un aspetto che Simoneha ereditato dal biennio nerazzurro targato Antonio: si tratta della facilità di rientrare dagli spogliatoi con la grinta e la determinazione giusta per poter schiacciare con il proprio gioco gli avversari. Non solo. Perché oltre alla buona manovra è da segnalare un aumento dei golti nei secondi tempi. Delle diciotto reti realizzate sin qui dall’, ben undici sonote infattiseconda frazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'di Simonesi scatena nel secondo tempo, così come accadeva a quella di Antonio Conte C'è un aspetto che Simoneha ereditato dal biennio nerazzurro targato Antonio Conte: si ...Dopo questa prima fase di stagione si possono iniziare a fare alcune considerazioni sul lavoro che sta facendoall'. Una di queste riguarda inevitabilmente il caso di Marcelo Brozovic. Il croato ha iniziato il campionato in maniera incerta, complice il fatto che i tecnici avversari lo faceva ...L'Inter di Simone Inzaghi va meglio rispetto a quella di Antonio Conte? Finora si potrebbe dire proprio di sì. A dirlo sono il campo e i numeri. Più d'una volta i nerazzurri si sono trovati quest'anno ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi starebbe pensando di far rifiatare Marcelo Brozovic: la soluzione potrebbe essere Nicolò Barella ...