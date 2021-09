Il fallimento di Evergrande sarà una demolizione controllata. Altro che Lehman Brothers (Di giovedì 23 settembre 2021) Sul caso Evergrande, di cui tutti parlano, mettiamo le cose in prospettiva. Il massiccio default del debito estero dell’Argentina (nel 2001) fu di 93 miliardi di dollari. La ristrutturazione del debito per la Grecia nel 2012: $200 miliardi. Quando fece crack innescando la grande crisi finanziaria del 2008, Lehman Brothers aveva debiti globali di 600 miliardi. Sui $300 miliardi di debito accumulato da Evergrande – domestico ed espresso in moneta locale – sia i negazionisti filo-Pechino (pochi) che i fanatici allarmisti del neo-maccartismo anti-cinese (moltissimi, soprattutto in Italia, nei grandi giornali e nei partiti) sbagliano quasi tutti le loro valutazioni. Cominciamo col dire che ciò che sta accadendo in Cina è il risultato di un cambiamento di politica e di regole avviati, scientemente, da Xi Jinping e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sul caso, di cui tutti parlano, mettiamo le cose in prospettiva. Il massiccio default del debito estero dell’Argentina (nel 2001) fu di 93 miliardi di dollari. La ristrutturazione del debito per la Grecia nel 2012: $200 miliardi. Quando fece crack innescando la grande crisi finanziaria del 2008,aveva debiti globali di 600 miliardi. Sui $300 miliardi di debito accumulato da– domestico ed espresso in moneta locale – sia i negazionisti filo-Pechino (pochi) che i fanatici allarmisti del neo-maccartismo anti-cinese (moltissimi, soprattutto in Italia, nei grandi giornali e nei partiti) sbagliano quasi tutti le loro valutazioni. Cominciamo col dire che ciò che sta accadendo in Cina è il risultato di un cambiamento di politica e di regole avviati, scientemente, da Xi Jinping e dal ...

