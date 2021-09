Halo Infinite e battle royale | Dr Disrespect avrebbe ' informazioni privilegiate' sulla modalità

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 settembre 2021) 343 Industries è pesantemente sotto pressione per una potenzialedida mesi ormai e, in assenza di conferma ufficiale, Drafferma di avere "" sul progetto. L'idea che il prossimo gioco diabbia un'opzione BR è diventata una dei più grandi rumor del 2021. Tuttavia, anche dopo il reveal del multiplayer, il trailer non presentava unasimile a Warzone o Apex Legends. Ma i giocatori sperano ancora. Leggi altro...