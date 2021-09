Gran Turismo 7, upgrade da PS4 a PS5 costerà 10 euro: è ufficiale – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) L’upgrade di Gran Turismo 7 da PS4 a PS5 costerà 10 euro: lo ha rivelato il PlayStation Blog italiano, riportando la somma esatta richiesta per l’aggiornamento.. L’upgrade di Gran Turismo 7 da PS4 a PS5 costerà 10 euro tondi: lo ha rivelato il PlayStation Blog italiano, riportando la somma esatta richiesta per effettuare l’aggiornamento. Dopo la Notizia che l’upgrade da PS4 a PS5 di Death Stranding: Director’s Cut costerà di meno in UK, nello specifico 5 sterline anziché 9,99, il prezzo italiano per questo tipo di update è stato dunque confermato da Sony. “Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) L’di7 da PS4 a PS510: lo ha rivelato il PlayStation Blog italiano, riportando la somma esatta richiesta per l’aggiornamento.. L’di7 da PS4 a PS510tondi: lo ha rivelato il PlayStation Blog italiano, riportando la somma esatta richiesta per effettuare l’aggiornamento. Dopo lache l’da PS4 a PS5 di Death Stranding: Director’s Cutdi meno in UK, nello specifico 5 sterline anziché 9,99, il prezzo italiano per questo tipo di update è stato dunque confermato da Sony. “Chi vuole passare dalla Standard Edition PS4 … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ...

