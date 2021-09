Giovane e scomoda

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’altro giorno ho indossato una camicia asimmetrica, più corta sul davanti e più lunga dietro. Corta abbastanza da scoprirmi la pancia se tentavo di legarmi i capelli. Ho provato un po’ di disagio e sono stata investita dai ricordi. Ho pensato a tutti quegli indumenti, quegli accessori che ho comprato e indossato solo perché andavano di moda o perché li avevano quelle fighe della mia classe. Sono stata anche io. Un tempo, facciamo alle scuole medie, io andavo in giro così, con micro maglie che scoprivano l’ombelico anche senza fare movimenti scomposti. Estate e inverno pantaloni a vita bassa e crop top. Una moda bizzarra e poco confortevole. Questa era l’opinione di mia nonna che quando mi vedeva conciata così provava a tirare giù la maglietta o a tirar su i pantaloni profetizzando un mal di schiena da adulta. Al momento nessuna conseguenza dall’esporre la pancia in quel modo. ...

