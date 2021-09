Come sarà il calcio del futuro (Di giovedì 23 settembre 2021) Corre forte il mondo del calcio e non solo in campo. Tecnologie, temi e riforme, al centro di un processo di crescita costante, che mirano a migliorare sempre più, una macchina alla continua ricerca della perfezione. Vi siete mai chiesti ? Attenzione, non stiamo parlando solo di norme e regolamento, bensì di competizioni e calendari. La FIFA in tal senso valuta e sperimenta ogni giorno diverse innovazioni che potrebbero rivoluzionare i campionati più rilevanti e le stagioni degli atleti protagonisti. Non solo droni, Var o sostituzioni illimitate. Tra gli obiettivi principali della Federazione e del suo responsabile dello sviluppo mondiale, Arsène Wenger, ci sono il ridurre le partite giocate, garantire più spazio ai tornei giovanili e far disputare i campionati mondiali ogni due anni. Sì, avete letto bene, la Coppa del Mondo, potrebbe andare in scena ogni due ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Corre forte il mondo dele non solo in campo. Tecnologie, temi e riforme, al centro di un processo di crescita costante, che mirano a migliorare sempre più, una macchina alla continua ricerca della perfezione. Vi siete mai chiesti ? Attenzione, non stiamo parlando solo di norme e regolamento, bensì di competizioni e calendari. La FIFA in tal senso valuta e sperimenta ogni giorno diverse innovazioni che potrebbero rivoluzionare i campionati più rilevanti e le stagioni degli atleti protagonisti. Non solo droni, Var o sostituzioni illimitate. Tra gli obiettivi principali della Federazione e del suo responsabile dello sviluppo mondiale, Arsène Wenger, ci sono il ridurre le partite giocate, garantire più spazio ai tornei giovanili e far disputare i campionati mondiali ogni due anni. Sì, avete letto bene, la Coppa del Mondo, potrebbe andare in scena ogni due ...

