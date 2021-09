Chorus - anteprima (Di giovedì 23 settembre 2021) Di progetti ambiziosi ce ne sono tanti, non tutti però vengono ricordati come meriterebbero. Alcuni fortunatamente riescono nel loro intento, altri stentano a farsi largo in una giungla del mercato sempre più agguerrita e con progetti molto simili tra loro, soprattutto nel mercato indie. Allora una domanda sorge spontanea: quale sarà il destino di Chorus, ora che sappiamo qualcosa in più su questa curiosa iterazione indipendente? Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a una kermesse dedicata alla stampa dov'è stato mostrato il gameplay ed approfondita la storia dai Fishlabs, un vivace studio di sviluppo con sede ad Amburgo che si è dedicato ai porting della serie Saints Row su Nintendo Switch, ora speranzoso di conquistare i giocatori con uno sparatutto spaziale e originale in grado di spingersi ben oltre il cosmo. Annunciato nel corso del 2020 da Deep Silver, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Di progetti ambiziosi ce ne sono tanti, non tutti però vengono ricordati come meriterebbero. Alcuni fortunatamente riescono nel loro intento, altri stentano a farsi largo in una giungla del mercato sempre più agguerrita e con progetti molto simili tra loro, soprattutto nel mercato indie. Allora una domanda sorge spontanea: quale sarà il destino di, ora che sappiamo qualcosa in più su questa curiosa iterazione indipendente? Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a una kermesse dedicata alla stampa dov'è stato mostrato il gameplay ed approfondita la storia dai Fishlabs, un vivace studio di sviluppo con sede ad Amburgo che si è dedicato ai porting della serie Saints Row su Nintendo Switch, ora speranzoso di conquistare i giocatori con uno sparatutto spaziale e originale in grado di spingersi ben oltre il cosmo. Annunciato nel corso del 2020 da Deep Silver, ...

Advertising

IGNitalia : Dopo averlo provato in anteprima, siamo finalmente pronti a svelarvi tanti nuovi dettagli su #Chorus. - Eurogamer_it : 'Non andartene docile, in quella buonanotte'... #chorus -

Ultime Notizie dalla rete : Chorus anteprima Un weekend con le parole di Genovesi e Tommasi, il 'Malatesta short film festival' e 'Suoni' per i ragazzi ... si svolge con una anteprima a settembre , che parte venerdì e sabato, portando il cinema negli ...Fino a sabato Villa Silvia Carducci ospita la prima edizione del festival organizzato dalla Chorus ...

Happier Than Ever: Lettera d'amore a Los Angeles Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, questo evento in anteprima mondiale vede la partecipazione di FINNEAS, il Los Angeles Children's Chorus, la Los Angeles Philharmonic ...

Chorus: un tour nello spazio profondo Everyeye.it Chorus: un tour nello spazio profondo Chorus è un'avventura sci-fi ambientata nello spazio, abbiamo potuto provare il gioco in anteprima, ecco le nostre impressioni.

Chorus - anteprima Ecco la nostra anteprima di Chorus, una nuova iterazione indipendente che ci porta nello spazio profondo sviluppata da Fishlabs.

... si svolge con unaa settembre , che parte venerdì e sabato, portando il cinema negli ...Fino a sabato Villa Silvia Carducci ospita la prima edizione del festival organizzato dalla...Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, questo evento inmondiale vede la partecipazione di FINNEAS, il Los Angeles Children's, la Los Angeles Philharmonic ...Chorus è un'avventura sci-fi ambientata nello spazio, abbiamo potuto provare il gioco in anteprima, ecco le nostre impressioni.Ecco la nostra anteprima di Chorus, una nuova iterazione indipendente che ci porta nello spazio profondo sviluppata da Fishlabs.