Centinaio: “La Lega è per il green pass, chi fa il fenomeno è fuori” (Di giovedì 23 settembre 2021) Dentro la Lega qualcuno fa il fenomeno scordandosi che, se è in Parlamento, lo deve soltanto a Matteo Salvini”, ringhia il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio, leghista della prima ora, in questa conversazione con il Foglio. “La Lega non è più il partito piccolo piccolo, confinato al nord, dove Bossi comandava e tutti eseguivano. Oggi siamo un partito grosso, Salvini ha impresso un metodo e una visione diversa, ha modernizzato il movimento facendoci raggiungere percentuali mai viste prima”. Autocritica zero? “Non abbiamo fatto tutto bene ma faremo meglio. La posizione favorevole al green pass andava espressa prima, con maggiore forza, per evitare i fraintendimenti e le fughe in avanti di qualcuno”. Ce l’ha con chi scende in piazza con i no vax? “Dico che quando il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Dentro laqualcuno fa ilscordandosi che, se è in Parlamento, lo deve soltanto a Matteo Salvini”, ringhia il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco, leghista della prima ora, in questa conversazione con il Foglio. “Lanon è più il partito piccolo piccolo, confinato al nord, dove Bossi comandava e tutti eseguivano. Oggi siamo un partito grosso, Salvini ha impresso un metodo e una visione diversa, ha modernizzato il movimento facendoci raggiungere percentuali mai viste prima”. Autocritica zero? “Non abbiamo fatto tutto bene ma faremo meglio. La posizione favorevole alandava espressa prima, con maggiore forza, per evitare i fraintendimenti e le fughe in avanti di qualcuno”. Ce l’ha con chi scende in piazza con i no vax? “Dico che quando il ...

