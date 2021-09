Calcio femminile, Europei 2022: la Uefa raddoppia, più soldi per le squadre partecipanti (Di giovedì 23 settembre 2021) Più soldi al Calcio femminile. Il Comitato Esecutivo Uefa, riunito ieri a Chi?in?u, in Moldavia, ha approvato un sostanziale aumento delle entrate destinate alle squadre partecipanti all’Europeo di Calcio femminile in programma nel 2022 in Inghilterra, insieme ad un nuovo modello di distribuzione dei ricavi. Nel dettaglio “le 16 squadre qualificate si divideranno un totale di 16 milioni di euro“, il doppio del montepremi totale di 8 milioni di euro previsto nell’edizione 2017 nei Paesi Bassi. La distribuzione finanziaria inoltre includerà maggiori importi garantiti oltre ai bonus basati sul rendimento nella fase a gironi. Ma non solo. Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato per la prima volta anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Piùal. Il Comitato Esecutivo, riunito ieri a Chi?in?u, in Moldavia, ha approvato un sostanziale aumento delle entrate destinate alleall’Europeo diin programma nelin Inghilterra, insieme ad un nuovo modello di distribuzione dei ricavi. Nel dettaglio “le 16qualificate si divideranno un totale di 16 milioni di euro“, il doppio del montepremi totale di 8 milioni di euro previsto nell’edizione 2017 nei Paesi Bassi. La distribuzione finanziaria inoltre includerà maggiori importi garantiti oltre ai bonus basati sul rendimento nella fase a gironi. Ma non solo. Il Comitato Esecutivoha approvato per la prima volta anche ...

