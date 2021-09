Boom della “droga di Hitler” tra badanti immigrati della Roma bene: maxi-sequestro di Yaba (Di giovedì 23 settembre 2021) Sei arresti, nella Roma bene, ma soprattutto la scoperta di un fenomeno che in pochi conoscevano, quella della droga “della pazzia”, altrimenti definita la “droga di Hitler“, la Yaba, uno stupefacente che consente di reggere stanchezza e fame per molte ore, salvo provocare danni gravissimi all’organismo. Di questa droga, secondo gli inquirenti, farebbero largo uso immigrati che lavorano come badanti o camerieri nella zona più “in” della Capitale, quella dove maggiore è la richiesta di manodopera disposta più o meno a tutti. badanti e camerieri i clienti principali Uno dei più grossi sequestri di Yaba è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Sei arresti, nella, ma soprattutto la scoperta di un fenomeno che in pochi conoscevano, quellapazzia”, altrimenti definita la “di“, la, uno stupefacente che consente di reggere stanchezza e fame per molte ore, salvo provocare danni gravissimi all’organismo. Di questa, secondo gli inquirenti, farebbero largo usoche lavorano comeo camerieri nella zona più “in”Capitale, quella dove maggiore è la richiesta di manodopera disposta più o meno a tutti.e camerieri i clienti principali Uno dei più grossi sequestri diè ...

