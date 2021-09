Bob 84 | la noir a fumetti sull’inafferrabile killer a pagamento

Leggi su lopinionista

Panini Comics presenta BOB 84,dai tratti decisi e dall'umorismo tagliente scritto da Vincenzo Filosa e con i disegni di Paolo Bacilieri, che richiama alla memoria i polizieschi anni Ottanta e i manga d'autore. Con il suo racconto serrato, BOB 84 parte come una crime story e si trasforma in un'avvincente road story pronta a tenere tutti i lettori col fiato sospeso. Bob Sinatra è unche si muove attraverso l'"Europa pop" degli anni Ottanta, tra loschi affari e criminalità organizzata. Oltre a nutrire un considerevole interesse per le belle donne e per le auto da corsa, accetta qualsiasi lavoro senza chiedere mai "Perché?", ma solo "Quanto?". Come se non bastasse, somiglia anche a un celebre cantante. A dargli filo da torcere c'è il commissario Ventura, che ha fatto della cattura ...