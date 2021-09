Ainett Stephens cita le Rosmello e svela di avere un interesse al GF Vip: “Mi piacciono delle persone…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ad Ainett Stephens piace qualcuno. Nella Casa del Grande Fratello Vip le prime dinamiche incominciano a fare capolino e così, la gatta nera, ha svelato di avere un certo interesse per alcune persone. Ainett Stephens ha un interesse nella Casa del GF Vip (e cita le Rosmello) E se gli amici di Twitter hanno fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021) Adpiace qualcuno. Nella Casa del Grande Fratello Vip le prime dinamiche incominciano a fare capolino e così, la gatta nera, hato diun certoper alcune persone.ha unnella Casa del GF Vip (ele) E se gli amici di Twitter hanno fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Il giornalista sportivo si è sfilato gli slip mentre era a letto con Ainett Stephens. Scoppia la polemica #gfvip - blogtivvu : Ainett Stephens cita le Rosmello e svela di avere un interesse al GF Vip: “Mi piacciono delle persone…”… - StraNotizie : Ainett Stephens svuota il sacco: “Sono interessata ad un ragazzo in questa casa” - cattivissimox : Ainett Stephens diretta, simpatica, elegante e cosa più importante non è una rompipalle, mi piace! #Gfvip - BITCHYFit : Ainett Stephens svuota il sacco: 'Sono interessata ad un ragazzo in questa casa' * -