Zola | “Osimhen devastante | è l’erede di Lukaku Scudetto? Perché no!”

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ????#Zola elogia #Osimhen: “Erede di #Lukaku . Grandi margini di miglioramento” ??Le parole dell’ex #Chelsea #LBDV #LeBom… - LeBombeDiVlad : ????#Zola elogia #Osimhen: “Erede di #Lukaku . Grandi margini di miglioramento” ??Le parole dell’ex #Chelsea #LBDV… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Zola incorona Osimhen: “È come Lukaku, può essere il suo erede in Serie… - MundoNapoli : Zola su Osimhen: “E’ davvero straripante, è l’erede di Lukaku!” - infoitsport : Zola: “Osimhen è il nuovo Lukaku. Il Napoli può vincere lo scudetto” -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Osimhen

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 - Napoli,elogia: "Devastante, è l'erede di Lukaku" - L'ex attaccante del Napoli Gianfrancoha esaltato le qualità di Victor. Le parole Ore 9.15 - Scarpa d'oro, ...L'ex stella del Napoli Gianfrancoha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello ... Ha un attacco di alto livello con, Insigne e Politano. Il ...Le dichiarazioni dell'ex attaccante di - tra le altre - Napoli e Chelsea sulla Serie A e sul centravanti nigeriano dei partenopei ...Il grande Gianfranco Zola è uno degli ex giocatori del Napoli più amati. Uno dei pochi a vestire la "10" di D10s Maradona con dignità. Trasferitosi in ...