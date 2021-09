Uomini e Donne, tutte contro Biagio: “Cafone!” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora una volta Biagio è stato attaccato a centro studio dalle Donne con cui si è relazione, in particolare da Luisa. “Sei un Cafone!”, gli ha urlato. Puntata di scontri a Uomini e Donne, con Ida Platano che ha discusso in maniera molto accesa con Armando: tra i due c’è ancora qualcosa? Non c’è pace per Biagio, il cavaliere del Trono Over che, dopo aver concluso la frequentazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora una voltaè stato attaccato a centro studio dallecon cui si è relazione, in particolare da Luisa. “Sei un”, gli ha urlato. Puntata di scontri a, con Ida Platano che ha discusso in maniera molto accesa con Armando: tra i due c’è ancora qualcosa? Non c’è pace per, il cavaliere del Trono Over che, dopo aver concluso la frequentazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - fattoquotidiano : Ha destato molto scalpore la scelta di Maria De Filippi di portarla in trasmissione, ma la cosa più imbarazzante (a… - MehmetSaka41 : RT @SOSMedItalia: Dopo 5 richieste alle autorità competenti, alla #OceanViking non è ancora stato assegnato un #PortoSicuro. I 123 naufragh… - Elena22603140 : RT @DonFabrizioC: Persone (uomini/donne) che “cacciano” senza meta da un account all’altro,solo alla ricerca di conferme alla loro età che… -