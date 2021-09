Striscioni animalisti sulla Novartis di Origgio | “Liberate i Beagle”

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 22 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi “Centopercentocancellata delladiper la liberazione deicon cui fa sperimentazione la Aptuit di Verona, società collegata. Un’azienda che in questo periodo è al centro delle proteste per far liberare i cuccioli che detiene. Domenica 26 settembre alle 11 Enrico Rizzi, in collaborazione con CentopercentoItaliani, Fronte tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.