Stasera in TV | Film e Programmi di Oggi Mercoledì 22 Settembre 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Film

ComingSoon.it

in tv , martedì 22 settembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il' Poli opposti ' del 2015 . Primo lungometraggio diretto dal regista italiano Max Croci. Tra i protagonisti Tommaso ...in tv , martedì 22 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 23:41 il' Fortunata ' del 2017 . Sesto lungometraggio diretto dal regista e attore italiano Sergio Castellitto . Tra i ...Raiuno trasmette stasera il grande classico del cinema, Pretty Woman, ma Vivian Ward esiste? Cosa non sai sul film.Stasera in tv, martedì 22 settembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Poli opposti» del 2015. Primo lungometraggio diretto dal regista italiano Max Croci.