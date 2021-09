Sport | Abodi | ' per sviluppo sostenibile serve visione comune'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sport Abodi

Il Sannio Quotidiano

... il dibattito si sposterà sul ruolo dellonel perseguimento di uno sviluppo sostenibile: a discutere di nuovi modelli di benessere collettivo saranno Andrea, Presidente Istituto per il ...... il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea, visto che anche i luoghi delloe della ...Condividi questo articolo:Roma, 22 set. – (Adnkronos) – “Lo Sport, con i contenuti valoriali, la forza comunicativa e la capillarità sociale che esprime e rappresenta può e deve diventare un fondament ...Dal climate change all’economia circolare: l’evento “Forum Sostenibilità – La Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede e con il patrocinio della Pon ...