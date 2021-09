Spezia | Thiago Motta | «Giocare contro la Juve è una grande motivazione»

(Di mercoledì 22 settembre 2021)a DAZN: «Partita interessante. Mi aspettavo cambi da parte della, ma in campo ci sono giocatori di alto livello» Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico delloha parlato della sfidalantus. Di seguito le sue parole. PARTITA – «È una partita interessantissima,laè unaper tutti. Oggi dobbiamo continuare sulla nostra strada». STANCHEZZA – «I miei giocatori saranno stanchi oggi? Sono giovani, non credo ne risentiranno oggi». SCELTE– «Mi aspettavo dei cambi da parte loro, ma laha sempre giocatori di livello». L'articolo ...

Tra confusione tattica e limiti strutturali: ecco dove nasce la crisi della Juventus e cosa deve fare per superarla In casa, gli uomini di Thiago Motta hanno trovato la prima vittoria ... (4 - 2 - 3 - 1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste. All. Motta. Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De ... Alle 18:30 allo stadio Picco di La Spezia i padroni di casa, a quota 4 punti, ospiteranno i bianconeri di Allegri, alla ricerca della prima vittoria in campionato e momentaneamente dietro di due lungh ...