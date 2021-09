Sampdoria-Napoli (23 settembre ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le ambizioni di alta classifica del Napoli passano da Marassi nella seconda trasferta consecutiva dopo quella sul campo dell’Udinese. I blucerchiati hanno trovato la prima vittoria della stagione sfruttando le difficoltà casalinghe dell’Empoli e soprattutto D’Aversa ha potuto contare sull’apporto offensivo di Caputo autore di una doppietta. Gli azzurri sono rimasti a punteggio pieno travolgendo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le ambizioni di alta classifica delpassano da Marassi nella seconda trasferta consecutiva dopo quella sul campo dell’Udinese. I blucerchiati hanno trovato la prima vittoria della stagione sfruttando le difficoltà casalinghe dell’Empoli e soprattutto D’Aversa ha potuto contare sull’apporto offensivo di Caputo autore di una doppietta. Gli azzurri sono rimasti a punteggio pieno travolgendo InfoBetting: Scommesse Sportive e

