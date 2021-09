Papa Francesco: “La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto”. Lo ha detto oggi Papa Francesco nel ripercorrendo il viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia durante l’udienza generale tenuta nell’aula Paolo VI, in cui Bergoglio ha anche auspicato che l’Unione europea non sia una “agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche della moda”. Il pontefice ha dedicato l’intera udienza al recente viaggio di cinque giorni terminato mercoledì scorso, che ha riassunto con le tre parole preghiera, radici e speranza. Francesco ha parlato di una “grande partecipazione” durante la sua prima tappa a Budapest per la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale. Francesco ha anche citato la sua visita presso il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Laè una”. Lo ha detto ogginel ripercorrendo il viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia durante l’udienza generale tenuta nell’aula Paolo VI, in cui Bergoglio ha anche auspicato che l’Unione europea non sia una “agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche della moda”. Il pontefice ha dedicato l’intera udienza al recente viaggio di cinque giorni terminato mercoledì scorso, che ha riassunto con le tre parole preghiera, radici e speranza.ha parlato di una “grande partecipazione” durante la sua prima tappa a Budapest per la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale.ha anche citato la sua visita presso il ...

