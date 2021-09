Onu, i talebani chiedono di parlare all'assemblea (Di mercoledì 22 settembre 2021) New York, 22 settembre 2021 - I talebani hanno chiesto di parlare all'assemblea generale dell'Onu in corso a New York. A riferirlo è la Reuters sul proprio sito. Il ministro degli Esteri talebano, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) New York, 22 settembre 2021 - Ihanno chiesto diall'generale dell'Onu in corso a New York. A riferirlo è la Reuters sul proprio sito. Il ministro degli Esteri talebano, ...

Advertising

repubblica : I Talebani chiedono di parlare all'Assemblea Onu - Idl3 : RT @radio3mondo: Restiamo in Asia ma cambiamo argomento e ci occupiamo di #talebani che chiedono di intervenire nell'assemblea generale ONU… - radio3mondo : Restiamo in Asia ma cambiamo argomento e ci occupiamo di #talebani che chiedono di intervenire nell'assemblea gener… - CGalezzi : RT @valeriamanieri: Dopo di loro si sono fatti avanti anche brigate rosse e narcos. E ci stanno pensando. I Talebani chiedono di parlare a… - PivaEdoardo : perché no? sentiamo cosa hanno da dire Talebani chiedono di parlare all'Assemblea Onu -