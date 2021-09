Napoli, chi è il tuo bomber? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, bisogna fare chiarezza su chi sia il bomber della squadra azzurra. Il Napoli ha segnato 10 gol nelle prime quattro partite di Serie A, due contro Juventus, Genoa e Venezia, quattro contro l'Udinese. Il dato sorprendente è il numero di calciatori andati in gol: nove calciatori differenti. Infatti ad aver segnato un solo gol sono Insigne ed Elmas contro il Venezia, Fabian Ruiz e Petagna contro il Genoa, Politano contro la Juventus, ed infine Osimhen, Lozano e Rrhamani contro l'Udinese. L'unico giocatore ad aver trovato la rete in due occasioni è, incredibilmente, Kalidou Koulibaly, che ha segnato sia contro la Juventus sia contro l'Udinese. Indubbiamente questo dato mostra la coesione del gruppo nonché lo stile di gioco del tecnico toscano, ma, contro determinati ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, bisogna fare chiarezza su chi sia ildella squadra azzurra. Ilha segnato 10 gol nelle prime quattro partite di Serie A, due contro Juventus, Genoa e Venezia, quattro contro l'Udinese. Il dato sorprendente è il numero di calciatori andati in gol: nove calciatori differenti. Infatti ad aver segnato un solo gol sono Insigne ed Elmas contro il Venezia, Fabian Ruiz e Petagna contro il Genoa, Politano contro la Juventus, ed infine Osimhen, Lozano e Rrhamani contro l'Udinese. L'unico giocatore ad aver trovato la rete in due occasioni è, incredibilmente, Kalidou Koulibaly, che ha segnato sia contro la Juventus sia contro l'Udinese. Indubbiamente questo dato mostra la coesione del gruppo nonché lo stile di gioco del tecnico toscano, ma, contro determinati ...

