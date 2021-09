La par condicio dei talk-show genera mostri. Come direbbe Michetti… (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al direttore - Matteo Lepore, secondo i sondaggi, sarà eletto sindaco al primo turno. Così potremo capire Come riuscirà a “fare di Bologna la città più progressista d’Italia”, Come è scritto nel suo programma.Giuliano Cazzola Come direbbe Enrico Michetti, caro Cazzola, “imperare sibi maximum imperium est”. Al direttore - Il direttore de La7, Andrea Salerno, letto sul Foglio di qualche giorno fa, dice che i talk-show televisivi fotografano la politica per quella che è. Non sono particolarmente d’accordo. I talk-show non fotografano la realtà, ritraggono al massimo quel pezzo della realtà che scelgono, direttamente o indirettamente, di mettere davanti al proprio obiettivo. Gli uffici stampa dei partiti possono suggerire un ospite o un altro, ma non ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al direttore - Matteo Lepore, secondo i sondaggi, sarà eletto sindaco al primo turno. Così potremo capireriuscirà a “fare di Bologna la città più progressista d’Italia”,è scritto nel suo programma.Giuliano CazzolaEnrico Michetti, caro Cazzola, “imperare sibi maximum imperium est”. Al direttore - Il direttore de La7, Andrea Salerno, letto sul Foglio di qualche giorno fa, dice che itelevisivi fotografano la politica per quella che è. Non sono particolarmente d’accordo. Inon fotografano la realtà, ritraggono al massimo quel pezzo della realtà che scelgono, direttamente o indirettamente, di mettere davanti al proprio obiettivo. Gli uffici stampa dei partiti possono suggerire un ospite o un altro, ma non ...

