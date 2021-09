La Juve soffre | ma torna a vincere!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gara matta all’Alberto Picco di La Spezia. Latantissimo, ma di rabbia e con le unghie e con i denti porta a casa i tre punti. Apre Kean le marcature, poi Gyasi riprende la sfera. Ad inizio ripresa Antiste porta avanti gli spezzini, ma Chiesa e De Ligt ribaltano. Prima vittoria in campionato per lantus, lo Spezia crolla. Quali sono state le scelte dei tecnici? Thiago Motta disegna un 4-2-3-1 per il suo Spezia. Zoet tra i pali e linea difensiva con Amian, Hristov, Nikolaou e Bastoni. In mediana giocano Ferrer e Bourabia. Sulla trequarti c’è una sorpresa: Maggiore in posizione di trequartista affiancato dai soliti Verde e Gyasi. In avanti c’è il solo Antiste. Massimiliano Allegri conferma il 4-4-2. In porta c’è Szczesny e davanti a lui la coppia Bonucci-De Ligt. Sulla destra c’è Danilo, a sinistra spazio per ...