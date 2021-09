La Fed non alza i tassi, prepara il tapering ma non fornisce il timing (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse fra lo 0 e lo 0,25% e, apre al tapering, affermando che un rallentamento della velocità degli acquisti di bond potrebbe essere garantita a breve. Ma non fornisce indicazioni sui tempi. Da dicembre, quando è stato confermata la velocità degli acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese, l’economia “ha fatto progressi” che, se continueranno, potrebbero “garantire a breve” una riduzione degli acquisti, si legge nel comunicato che accompagna la decisione di politica monetaria. “Con i progressi sulle vaccinazioni gli indicatori dell’attività economica e dell’occupazione hanno continuato a rafforzarsi” – spiega la Fed nella nota – aggiungendo che “la traiettoria dell’economia continua a dipendere dal virus. I progressi sulle vaccinazioni continueranno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve lascia invariati idi interesse fra lo 0 e lo 0,25% e, apre al, affermando che un rallentamento della velocità degli acquisti di bond potrebbe essere garantita a breve. Ma nonindicazioni sui tempi. Da dicembre, quando è stato confermata la velocità degli acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese, l’economia “ha fatto progressi” che, se continueranno, potrebbero “garantire a breve” una riduzione degli acquisti, si legge nel comunicato che accompagna la decisione di politica monetaria. “Con i progressi sulle vaccinazioni gli indicatori dell’attività economica e dell’occupazione hanno continuato a rafforzarsi” – spiega la Fed nella nota – aggiungendo che “la traiettoria dell’economia continua a dipendere dal virus. I progressi sulle vaccinazioni continueranno ...

