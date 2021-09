In Sudafrica uno sciame d’api ha ucciso 63 pinguini (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ la prima volta che accade. Gli esperti sono perplessi, generalmente pinguini ed api convivono pacificamente Questa drammatica vicenda si è consumata in Sudafrica, nella colonia di Simon’s Town. Sono stati trovati senza vita 63 pinguini, coperti di punture di api, specialmente intorno agli occhi ed alle pinne. I pinguini sono specie protetta, e sopravvivono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ la prima volta che accade. Gli esperti sono perplessi, generalmenteed api convivono pacificamente Questa drammatica vicenda si è consumata in, nella colonia di Simon’s Town. Sono stati trovati senza vita 63, coperti di punture di api, specialmente intorno agli occhi ed alle pinne. Isono specie protetta, e sopravvivono L'articolo proviene da Consumatore.com.

