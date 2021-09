Giulia Salemi a Le Iene? L’inaspettata reazione dell’Influencer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giulia Salemi pronta al debutto come conduttrice nella 25esima edizione del programma “Le Iene”? Le parole dell’Influencer stupiscono i fan La solare Giulia Salemi è tutt’ora al centro dei riflettori, a causa del programma Le Iene che debutterà dal 1 ottobre su Italia 1 con la 25esima edizione. Nelle precedenti ore sui social è apparsa la grafica delle dieci future conduttrici che si alterneranno in questa nuova edizione. I fan sorpresi e soddisfatti, hanno intravisto la Salemi in una delle dieci sagome, e dunque hanno inondato di messaggi e di affetto la giovane Influencer. Leggi anche –> gf vip aldo montano abbandona momentaneamente la casa ecco il motivo Giulia Salemi è impegnata in moltissimi altri progetti, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)pronta al debutto come conduttrice nella 25esima edizione del programma “Le”? Le parolestupiscono i fan La solareè tutt’ora al centro dei riflettori, a causa del programma Leche debutterà dal 1 ottobre su Italia 1 con la 25esima edizione. Nelle precedenti ore sui social è apparsa la grafica delle dieci future conduttrici che si alterneranno in questa nuova edizione. I fan sorpresi e soddisfatti, hanno intravisto lain una delle dieci sagome, e dunque hanno inondato di messaggi e di affetto la giovane Influencer. Leggi anche –> gf vip aldo montano abbandona momentaneamente la casa ecco il motivoè impegnata in moltissimi altri progetti, ...

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : CI SIAMO! La terza puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi son… - MediasetPlay : Giulia Salemi si sta preparando. Ma non sa ancora cosa sta per succederle! ?? #ScherziaParte - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #prelemi GIULIA SALEMI È GERRY SCOTTI PER UNA SETTIMANA ALLA CONDUZIONE DI STRISCIA LA NOTIZIA. - DomenicoIppol20 : #prelemi GIULIA SALEMI È GERRY SCOTTI PER UNA SETTIMANA ALLA CONDUZIONE DI STRISCIA LA NOTIZIA. -