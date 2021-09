Gesualdo | muore suicida una 52enne

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Una tragedia sconvolge la comunità di. Una donna di 52 anni si è tolta vita mentre era sola in casa nei pressi della zona Canale. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna lascia marito e figlia. Sconosciute le cause dell’insano gesto. Il medico legale di turno arrivato sul posto ha subito liberato la salma, essendo chiare le cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

