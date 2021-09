Gavillucci: 'Udinese - Napoli andava sospesa' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Napoli - " I cori in Udinese - Napoli ? La partita andava fermata , il regolamento parla chiaro ": parola di Claudio Gavillucci , il primo arbitro che abbia fermato una partita di Serie A per l'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)- " I cori in? La partitafermata , il regolamento parla chiaro ": parola di Claudio, il primo arbitro che abbia fermato una partita di Serie A per l'...

