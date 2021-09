Drive My Car, in un mondo ideale questo film avrebbe vinto la Palma d’oro a Cannes 2021 (Di mercoledì 22 settembre 2021) In un mondo ideale – e con una giuria diversa – la Palma d’oro del 74° Festival di Cannes sarebbe andata a un film sulla carta “impenetrabile” (giapponese di 3 ore..) ma sul grande schermo indimenticabile. Drive My Car di Hamaguchi Ryusuke rasenta il capolavoro per come è stato scritto, diretto e interpretato. Vero è che si origina da un’eccellenza autoriale come Murakami Haruki, dal cui omonimo racconto del 2014 (raccolta Uomini senza donne) ma da quel testo mirabile è sgorgato un prodigio audiovisivo, in altre parole, una di quelle opere che non ti aspetti, specie a fronte di altri cineasti più acclamati che quest’anno hanno concorso sulla Croisette. Purtroppo Drive My Car si è dovuto “accontentare” del premio per la sceneggiatura e del FIPRESCI. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) In un– e con una giuria diversa – ladel 74° Festival disarebbe andata a unsulla carta “impenetrabile” (giapponese di 3 ore..) ma sul grande schermo indimenticabile.My Car di Hamaguchi Ryusuke rasenta il capolavoro per come è stato scritto, diretto e interpretato. Vero è che si origina da un’eccellenza autoriale come Murakami Haruki, dal cui omonimo racconto del 2014 (raccolta Uomini senza donne) ma da quel testo mirabile è sgorgato un prodigio audiovisivo, in altre parole, una di quelle opere che non ti aspetti, specie a fronte di altri cineasti più acclamati che quest’anno hanno concorso sulla Croisette. PurtroppoMy Car si è dovuto “accontentare” del premio per la sceneggiatura e del FIPRESCI. Al ...

