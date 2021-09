Covid: Bordo (Pd), 'quasi metà gruppo Lega non vota dl, inaffidabili' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "quasi metà dei deputati leghisti non ha votato il DL sul green pass. Questa è la Lega di Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia. votano a favore in Consiglio dei ministri, poi scappano in Parlamento. #inaffidabili". Lo scrive Michele Bordo del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "dei deputati leghisti non hato il DL sul green pass. Questa è ladi Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia.no a favore in Consiglio dei ministri, poi scappano in Parlamento. #". Lo scrive Micheledel Pd su twitter.

Advertising

GrigioLavoro : Una volta due passeggeri sorpresi a fare sesso orale a bordo di un aereo sarebbero stati multati per atti osceni in… - Elvira39886599 : @GiovanniToti Ma è quella che ha dovuto modificare il programma perché c'era un focolaio di covid a bordo tra vaccinati? - hemswheart : RT @hyipsteria: italiana ma in acque danesi in cui era imbarcato, col covid giustamente ancora le crociere non partivano quindi lì sopra er… - taxydriver66 : @AleMacchiavelli @paolosarti69 @ZTL29492447 Il “vaccino” non vaccina un cazzo !!! - jobwithinternet : RT @GiulioMarini2: @LaStampa Beh di fronte al rischio ( ormai scientificamente ammesso) che un vaccinato con certificato COVID possa infett… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bordo Da domani a Cagliari la 24°edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz ... a bordo Matteo Costa (contrabbasso) e Marco Pittau (tromba). Nelle stesse mattinate, la guida ... Nel rispetto delle attuali norme anti Covid - 19, per accedere ai concerti sarà necessario munirsi di ...

Migranti: 121 sbarcati a Pozzallo Sono arrivati poco dopo la mezzanotte 121 migranti nel porto di Pozzallo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti sono stati soccorsi al largo delle coste ...positività al Covid. Un ...

Covid: Bordo (Pd), 'quasi metà gruppo Lega non vota dl, inaffidabili' La Legge per Tutti Covid: Bordo (Pd), 'quasi metà gruppo Lega non vota dl, inaffidabili' Questa è la Lega di Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia. Votano a favore in Consiglio dei ministri, poi scappano in Parlamento. #inaffidabili". Lo scrive Michele Bordo del Pd su ...

Bosch DRIVERLESS: Think Il team MMR Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia è al lavoro per la realizzazione di un prototipo a guida autonoma per la Formula SAE, serie che vede protagonisti i team di studenti de ...

... aMatteo Costa (contrabbasso) e Marco Pittau (tromba). Nelle stesse mattinate, la guida ... Nel rispetto delle attuali norme anti- 19, per accedere ai concerti sarà necessario munirsi di ...Sono arrivati poco dopo la mezzanotte 121 migranti nel porto di Pozzallo adi una motovedetta della Guardia Costiera. I migranti sono stati soccorsi al largo delle coste ...positività al. Un ...Questa è la Lega di Matteo Salvini. Sempre pronta a fare più parti in commedia. Votano a favore in Consiglio dei ministri, poi scappano in Parlamento. #inaffidabili". Lo scrive Michele Bordo del Pd su ...Il team MMR Driverless dell’Università di Modena e Reggio Emilia è al lavoro per la realizzazione di un prototipo a guida autonoma per la Formula SAE, serie che vede protagonisti i team di studenti de ...