Canarie, l’eruzione del vulcano a La Palma, la lava avanza ancora: rischio gas tossici e piogge acide (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli strascichi dell’eruzione potrebbero durare anche tre mesi. Si teme una nube tossica. Danni per 400 milioni, quasi 200 edifici distrutti e 6000 abitanti evacuati Leggi su corriere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli strascichi delpotrebbero durare anche tre mesi. Si teme una nube tossica. Danni per 400 milioni, quasi 200 edifici distrutti e 6000 abitanti evacuati

Advertising

3BMeteo : Brutta notizia: immagini terrificanti dall'isola di La Palma nelle Canarie dove l'eruzione del vulcano #CumbreVieja… - Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - orgiagi : Non capisco davvero tutto questo stupore per l’erezione del vulcano alle Canarie. Non si stupiscono tanto dell’eruz… - BreakingItalyNe : SPAGNA: Eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie: Sale a 6.100 persone evacuate tra cu… - infoitestero : Canarie, l’eruzione del vulcano a La Palma, la lava avanza ancora: rischio gas tossici e piogge acide -