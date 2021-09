PS5 e PS4 | EA Play è in offerta a €0 | 99 e vi permetterà di accedere in anticipo a FIFA 22

(Di martedì 21 settembre 2021)Station Store propone un'interessantissimaper l'abbonamento EAper gli utenti PS5 e PS4. Il servizio di EA è attualmente disponibile sul negozio digitale di Sony a solo €0,99. Sottoscrivendo questo abbonamento, potrete usufruire del servizio per un mese. I giocatori che non hanno mai usato EApotrannoal catalogo del publisher per meno di un Euro, in seguito, terminato il primo mese, l'abbonamento tornerà a costare €3,99 al mese. Sulla pagina dedicata diStation Store, potete acquistare ora il vostro abbonamento al servizio di EA. Leggi altro...

