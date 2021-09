PNRR, per 92% dei manager è occasione unica. Meno fiducia tra popolazione generale (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo il 92% dei manager e addetti ai lavori italiani, il PNRR è un’occasione unica per modernizzare e rilanciare l’Italia, mentre il 68% dei manager ha fiducia in come il governo gestirà l’attuazione del Piano. Sono i dati raccolti da un’indagine congiunta EY-Swg, dalla quale emerge che al primo posto per importanza attribuita dai manager alle diverse riforme previste dal PNRR c’è la realizzazione di grandi infrastrutture tecnologiche, a seguire la riforma fiscale e la realizzazione di grandi infrastrutture fisiche. La riforma della giustizia civile e la riforma della pubblica amministrazione si attestano in quarta e quinta posizione. L’entusiasmo e le speranze riposte nel PNRR – lo strumento che deve dare attuazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Secondo il 92% deie addetti ai lavori italiani, ilè un’per modernizzare e rilanciare l’Italia, mentre il 68% deihain come il governo gestirà l’attuazione del Piano. Sono i dati raccolti da un’indagine congiunta EY-Swg, dalla quale emerge che al primo posto per importanza attribuita daialle diverse riforme previste dalc’è la realizzazione di grandi infrastrutture tecnologiche, a seguire la riforma fiscale e la realizzazione di grandi infrastrutture fisiche. La riforma della giustizia civile e la riforma della pubblica amministrazione si attestano in quarta e quinta posizione. L’entusiasmo e le speranze riposte nel– lo strumento che deve dare attuazione ...

meb : Grandi rischi per la vita dell’uomo nelle città. Non è fantascienza, è il #GlobalWarming. Il #PNRR prevede risorse… - mara_carfagna : Basta disinformazione sul Pnrr al #Sud. Il governo non ha disatteso la normativa europea. Anzi, per la prima volta… - minGiustizia : Cerchiamo 8.171 giovani per la Giustizia. Candidati entro il 23 settembre, entra a fare parte dell’Ufficio per il p… - aranciaverde : RT @Moonlightshad1: I fondi del Pnrr per l'edilizia scolastica favoriranno più il nord dei comuni del sud. Ma chi l'avrebbe mai detto. ht… - YoshiIrai : @ANDRI37117904 @Walter32099227 @GiuseppeConteIT Quando Conte voleva gli eurobond, la Merkel, Macron, Godi lavoravan… -