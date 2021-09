Ms. Marvel: possibile uscita a inizio 2022 per la serie Disney+ legata all’MCU – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Ms. Marvel, la nuova serie TV su Disney+ dedicata alla supereroina Marvel, potrebbe arrivare già all’inizio del 2022, secondo alcune voci.. Tra i tanti progetti legati al Marvel Cinematic Universe in casa Disney non poteva mancare anche una serie TV dedicata a Ms. Marvel, personaggio destinato a coprire un ruolo importante nel futuro dell’MCU, che dovrebbe essere introdotto in maniera più approfondita proprio da tale serie su Disney+, la quale potrebbe avere un periodo di uscita piuttosto vicino. Secondo quanto riportato da alcuni insider dell’industria, c’è la possibilità che la serie di Ms. Marvel possa essere lanciata su Disney+ già ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Ms., la nuovaTV sudedicata alla supereroina, potrebbe arrivare già all’del, secondo alcune voci.. Tra i tanti progetti legati alCinematic Universe in casa Disney non poteva mancare anche unaTV dedicata a Ms., personaggio destinato a coprire un ruolo importante nel futuro dell’MCU, che dovrebbe essere introdotto in maniera più approfondita proprio da talesu, la quale potrebbe avere un periodo dipiuttosto vicino. Secondo quanto riportato da alcuni insider dell’industria, c’è la possibilità che ladi Ms.possa essere lanciata sugià ...

Advertising

Il_Nerdastro : Save The Date: 12 Novembre. È quando #ShangChi sbarcherà su #DisneyPlus, con il Topo intenzionato a festeggiare il… - Multiplayerit : Ms. Marvel: possibile uscita a inizio 2022 per la serie Disney+ legata all'MCU - Asgard_Hydra : Ms. Marvel: possibile uscita a inizio 2022 per la serie Disney+ legata all'MCU - - GamingTalker : Marvel vs. Capcom 2, Digital Eclipse ha iniziato le discussioni per una possibile remastered - marijey_ : Nessun Emmy per Wandavision. Non mi pento di non averli visti. Non è possibile che in tredici anni di Marvel Cinema… -