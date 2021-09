L'Inter vince in rimonta, Fiorentina battuta 3-1 (Di martedì 21 settembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – L'Inter batte 3-1 la Fiorentina e per una notte sorpassa nuovamente il Napoli issandosi in vetta alla classifica. Non la migliore versione della squadra guidata da Simone Inzaghi che è brava dopo il break di metà gara a trovare in 3? i gol che segnano l'andamento della partita. Una punizione fin troppo severa per i gigliati che hanno il grande errore di non concretizzare soprattutto l'ottima prima mezz'ora di gara e che vengono traditi da Nico Gonzalez che rimedia un ingenuo cartellino rosso quando il risultato era ancora in bilico. L'inizio partita è un arrembaggio viola con l'Inter che ci mette parecchi minuti a superare il proprio centrocampo e Handanovic che deve compiere prima un miracolo su Vlahovic e poi un Intervento eccellente su Biraghi. Sono il preludio al vantaggio dei padroni di casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – L'batte 3-1 lae per una notte sorpassa nuovamente il Napoli issandosi in vetta alla classifica. Non la migliore versione della squadra guidata da Simone Inzaghi che è brava dopo il break di metà gara a trovare in 3? i gol che segnano l'andamento della partita. Una punizione fin troppo severa per i gigliati che hanno il grande errore di non concretizzare soprattutto l'ottima prima mezz'ora di gara e che vengono traditi da Nico Gonzalez che rimedia un ingenuo cartellino rosso quando il risultato era ancora in bilico. L'inizio partita è un arrembaggio viola con l'che ci mette parecchi minuti a superare il proprio centrocampo e Handanovic che deve compiere prima un miracolo su Vlahovic e poi unvento eccellente su Biraghi. Sono il preludio al vantaggio dei padroni di casa ...

