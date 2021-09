Green pass, clamoroso gesto di Rizzo contro Letta: strappa i trattati Ue e li getta verso di lui (video) (Di martedì 21 settembre 2021) Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista candidato alle elezioni suppletive di Siena, strappa i trattati europei davanti al segretario Pd Enrico Letta, candidato nello stesso collegio, durante il dibattito alla Camera di Commercio di Siena e Arezzo. “strappare i trattati della gabbia europea e sbatterli in faccia all’uomo del sistema Letta è plasticamente un punto importante del nostro programma. In questo modo diamo fiato e forza ai lavoratori licenziati dalle delocalizzazioni e a quelli discriminati dal Green pass. Per la vera sovranità del popolo italiano, per il lavoro e la sanità pubblica”, ha poi detto il leader del Partito Comunista, Marco Rizzo, in una nota. Rizzo contro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Marco, segretario del Partito Comunista candidato alle elezioni suppletive di Siena,europei davanti al segretario Pd Enrico, candidato nello stesso collegio, durante il dibattito alla Camera di Commercio di Siena e Arezzo. “re idella gabbia europea e sbatterli in faccia all’uomo del sistemaè plasticamente un punto importante del nostro programma. In questo modo diamo fiato e forza ai lavoratori licenziati dalle delocalizzazioni e a quelli discriminati dal. Per la vera sovranità del popolo italiano, per il lavoro e la sanità pubblica”, ha poi detto il leader del Partito Comunista, Marco, in una nota....

