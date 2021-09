De Boer non ci sta e difende Koeman: “E’ un bravissimo allenatore. A Barcellona gli stanno mancando di rispetto” (Di martedì 21 settembre 2021) Ronald Koeman continua ad essere al centro delle polemiche a Barcellona dopo l’inizio di stagione molto deludente del club blaugrana. Ai microfoni di MundoDeportivo ha parlato un altro connazionale del tecnico, Ronald De Boer, che ha voluto spendere parole a suo favore: “Il Barcellona vive un momento difficile e adesso dobbiamo pensare a come uscirne. La tranquillità è la cosa più importante. Bisogna capire cosa non funziona nella squadra, serve avere pazienza coi nuovi acquisti e dare fiducia a mister Koeman. Ronald è un bravissimo allenatore, ha il cuore blaugrana e sono convinto che avrà successo in futuro. A Barcellona gli stanno mancando di rispetto”. FOTO: Twitter personale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Ronaldcontinua ad essere al centro delle polemiche adopo l’inizio di stagione molto deludente del club blaugrana. Ai microfoni di MundoDeportivo ha parlato un altro connazionale del tecnico, Ronald De, che ha voluto spendere parole a suo favore: “Ilvive un momento difficile e adesso dobbiamo pensare a come uscirne. La tranquillità è la cosa più importante. Bisogna capire cosa non funziona nella squadra, serve avere pazienza coi nuovi acquisti e dare fiducia a mister. Ronald è un, ha il cuore blaugrana e sono convinto che avrà successo in futuro. Aglidi”. FOTO: Twitter personale ...

