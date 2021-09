Boris Johnson sottolinea che Amazon deve pagare la giusta quota di tasse in UK (Di martedì 21 settembre 2021) Boris Johnson si è espresso in modo inequivocabile parlando con Jeff Bezos: Amazon deve pagare, nel Regno Unito, la quota di tasse che gli spetta. Secondo il premier britannico sono i governi a dover concordare il quadro e le nazioni del G7 stanno lavorando per concordare un’imposta internazionale da applicare alla società. «Quando vendi molti molti miliardi di beni nel Regno Unito, allora devi aspettarti di essere tassato equamente nel Regno Unito», ha affermato BoJo senza mezzi termini in seguito al suo incontro con Jeff Bezos a New York. LEGGI ANCHE >>> Amazon non dovrà pagare 250 milioni di euro di tasse arretrate in Lussemburgo Necessaria una tassa sulle vendite digitali di Amazon ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 settembre 2021)si è espresso in modo inequivocabile parlando con Jeff Bezos:, nel Regno Unito, ladiche gli spetta. Secondo il premier britannico sono i governi a dover concordare il quadro e le nazioni del G7 stanno lavorando per concordare un’imposta internazionale da applicare alla società. «Quando vendi molti molti miliardi di beni nel Regno Unito, allora devi aspettarti di essere tassato equamente nel Regno Unito», ha affermato BoJo senza mezzi termini in seguito al suo incontro con Jeff Bezos a New York. LEGGI ANCHE >>>non dovrà250 milioni di euro diarretrate in Lussemburgo Necessaria una tassa sulle vendite digitali di...

