WindTre | primo mese gratuito e senza vincoli per provare la rete Top Quality

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – Da oggi è possibilela ‘Top’ digratis eper il. Un’innovativa soluzione rivolta ai nuovi clienti che possono attivare un’offerta di telefonia mobile in 5G* e scegliere liberamente, entro il termine del periodo di prova gratuita, se confermarla o recederecosti. La nuova iniziativa dell’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, permette di sottoscrivere, nei negozi, una soluzione tra ‘Di Più Lite 5G’, ‘Di Più Full 5G’, ‘Young 5G’ o ‘Call Your Country Premium’,alcun costo iniziale per la prima mensilità del canone, per l’attivazione e per la sim. Durante ildi utilizzo ...