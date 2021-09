Tennis, Roger Federer: “Non vedo l’ora di tornare in campo, il peggio è ormai alle spalle” (Di lunedì 20 settembre 2021) Roger Federer non ha la minima intenzione di smettere. Questa è la notizia che tutti i suoi tifosi, e gli appassionati di Tennis in generale, volevano sentire. Dopo l’ennesimo stop legato alle sue condizioni fisiche, e l’ennesimo intervento al ginocchio (il terzo nel breve volgere di un anno e mezzo), il vincitore di 20 titoli del Grande Slam rassicura tutti nel corso di una intervista, nella quale fa il punto della situazione sulle sue condizioni e, soprattutto, inizia a tratteggiare il suo 2022. Lo svizzero esordisce con un messaggio chiaro che sa letteralmente di liberazione nel suo caso: “Il peggio è ormai alle mie spalle – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – e la riabilitazione sta procedendo regolarmente, passo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021)non ha la minima intenzione di smettere. Questa è la notizia che tutti i suoi tifosi, e gli appassionati diin generale, volevano sentire. Dopo l’ennesimo stop legatosue condizioni fisiche, e l’ennesimo intervento al ginocchio (il terzo nel breve volgere di un anno e mezzo), il vincitore di 20 titoli del Grande Slam rassicura tutti nel corso di una intervista, nella quale fa il punto della situazione sulle sue condizioni e, soprattutto, inizia a tratteggiare il suo 2022. Lo svizzero esordisce con un messaggio chiaro che sa letteralmente di liberazione nel suo caso: “Ilmie sp– le sue parole riportate daWorldItalia.com – e la riabilitazione sta procedendo regolarmente, passo ...

