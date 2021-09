Mourinho vuole un centrocampista: in pole c’è lui! (Di lunedì 20 settembre 2021) Cambia la priorità per Mourinho. vuole necessariamente un centrocampista! Perso definitivamente Xhaka, corteggiato a lungo quest’estate ma alla fine ha rinnovato con l’Arsenal, ora ha in mente un altro obiettivo. Il suo nome risponde a Denis Zakaria, centrocampista di nazionalità svizzera e ora in forza al Borussia Monchengladbach. Mourinho, obiettivo colpo a centrocampo! Lo svizzero ha giocato un europeo da protagonista e ora gradirebbe poter provare nuove esperienze. Su di lui si è fatta sotto la Roma con Mourinho: lo considerano perfetto a centrocampo: qualità nei passaggi e fisico per una mediana di spessore e quantità. Oltretutto sarebbe un’occasione davvero golosa: al centrocampista scadrebbe il contratto il prossimo giugno e, quindi, potrebbe già ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Cambia la priorità pernecessariamente un! Perso definitivamente Xhaka, corteggiato a lungo quest’estate ma alla fine ha rinnovato con l’Arsenal, ora ha in mente un altro obiettivo. Il suo nome risponde a Denis Zakaria,di nazionalità svizzera e ora in forza al Borussia Monchengladbach., obiettivo colpo a centrocampo! Lo svizzero ha giocato un europeo da protagonista e ora gradirebbe poter provare nuove esperienze. Su di lui si è fatta sotto la Roma con: lo considerano perfetto a centrocampo: qualità nei passaggi e fisico per una mediana di spessore e quantità. Oltretutto sarebbe un’occasione davvero golosa: alscadrebbe il contratto il prossimo giugno e, quindi, potrebbe già ...

