Imperia | si presenta tre volte senza Green Pass e viene multata ogni volta “Non ho ucciso nessuno”

Advertising

caterinacorda1 : RT @becciagrilli79: Imperia, la bidella del 'Ruffini' non demorde, anche oggi si presenta a scuola senza green pass: 'Io devo lavorare. Non… - MariaLu91149151 : RT @becciagrilli79: Imperia, la bidella del 'Ruffini' non demorde, anche oggi si presenta a scuola senza green pass: 'Io devo lavorare. Non… - Carmen5633 : RT @animadellafesta: Sosteniamo una grande donna che nel suo cognome ha la forza e la tenacia di chi costruisce una casa, invece della vana… - la_Anto18675 : RT @animadellafesta: Sosteniamo una grande donna che nel suo cognome ha la forza e la tenacia di chi costruisce una casa, invece della vana… - lorysem : Ragazzini belli, sono a scuola con gli alunni da tre giorni (coi colleghi dal 31/8) e già ho due alunni in attesa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Imperia presenta

La Stampa

Al 74' occasionissima per Ferrari: l'attaccante servito da Anastasia sia tu per tu con ... al Ciccione in programma il derby con l'. IL TABELLINO CARONNESE: Ansaldi, Coghetto, De Lucca,...Partenza davanti al Palazzo Comunale di, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 ( ...Ilaria Salerno. Villa Boselli, ingresso libero, prenotazioni al 339 5753743 SANTO STEFANO AL ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.