Clima, Draghi: “Emergenza come pandemia, agire subito” (Di lunedì 20 settembre 2021) Cambiamento Climatico, il premier Draghi torna a lanciare l’allarme. “Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento Climatico al di sotto di 1,5 gradi” dice in videoconferenza alla Tavola rotonda sui Cambiamenti Climatici, che si svolge a New York , sottolineando come “l’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite” abbia detto “che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala”. “Osserviamo eventi meteorologici estremi che, nelle scorse settimane, sono stati un doloroso promemoria degli effetti dei cambiamenti Climatici. Perciò, questo ci richiede anche un’azione immediata in materia di adattamento”. “È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 settembre 2021) Cambiamentotico, il premiertorna a lanciare l’allarme. “Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamentotico al di sotto di 1,5 gradi” dice in videoconferenza alla Tavola rotonda sui Cambiamentitici, che si svolge a New York , sottolineando“l’Intergovernmental Panel onte Change delle Nazioni Unite” abbia detto “che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala”. “Osserviamo eventi meteorologici estremi che, nelle scorse settimane, sono stati un doloroso promemoria degli effetti dei cambiamentitici. Perciò, questo ci richiede anche un’azione immediata in materia di adattamento”. “È vero che stiamo ancora lottando contro la– ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - fattoquotidiano : Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Draghi: clima emergenza come la pandemia. Dossier sulla frode genocida del ”Green New Deal” - infoitinterno : Clima, Draghi: “Un’emergenza come la pandemia: bisogna agire subito. Ma le sole risorse pubbliche non bastano” -