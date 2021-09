Antonello: “Non replico a Commosso, ma Inter rispetta regole” (Di lunedì 20 settembre 2021) Alessandro Antonello sulle parole di Rocco Commisso È arrivata, seppur in maniera non diretta, la replica dell’Inter alle parole di Rocco Commisso. A parlare è Alessandro Antonello, amministratore delegato nerazzurro, che ha parlato della situazione creatasi a margine del ‘Facchetti Awards’ che lo ha visto tra le persone premiate. Su Giacinto Facchetti: “Son state dette tante cose su Giacinto, ma lasciatemi esprimere l’onore di essere qui e di ricevere un premio alla sua memoria. Rappresenterà sempre dei valori inestimabili come il rispetto e l’eleganza. Era un galantuomo del mondo del calcio e continuiamo a tramandare i suoi valori ai giovani. Il centro sportivo è intitolato a lui e fa si che la sua memoria possa essere ricordata nel tempo. Una persona che amava il silenzio, e in un mondo dove oggi si parla tanto avrebbe ancora ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Alessandrosulle parole di Rocco Commisso È arrivata, seppur in maniera non diretta, la replica dell’alle parole di Rocco Commisso. A parlare è Alessandro, amministratore delegato nerazzurro, che ha parlato della situazione creatasi a margine del ‘Facchetti Awards’ che lo ha visto tra le persone premiate. Su Giacinto Facchetti: “Son state dette tante cose su Giacinto, ma lasciatemi esprimere l’onore di essere qui e di ricevere un premio alla sua memoria. Rappresenterà sempre dei valori inestimabili come il rispetto e l’eleganza. Era un galantuomo del mondo del calcio e continuiamo a tramandare i suoi valori ai giovani. Il centro sportivo è intitolato a lui e fa si che la sua memoria possa essere ricordata nel tempo. Una persona che amava il silenzio, e in un mondo dove oggi si parla tanto avrebbe ancora ...

