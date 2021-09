Serena Bortone: rivelati i sui guadagni, impensabile! (Di domenica 19 settembre 2021) Una presentatrice davvero molto amata degli ultimi tempi, stiamo parlando di Serena Bortone, ma sapete quanto guadagna? Eccolo svelato. Serena Bortone: tutto su di lei e su quanto guadagnaCome sappiamo negli ultimi anni la sua popolarità è diventata incredibile anche grazie al programma di enorme successo che conduce tutti i giorni su Rai2, stiamo parlando di Serena Bortone. Ma avete idea di quanto possa guadagnare? Ecco finalmente rivelata l’incredibile cifra che vi lascerà senza parole. LEGGI ANCHE —> Il Paradiso delle signore: Gabriella lascia Milano e non ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 settembre 2021) Una presentatrice davvero molto amata degli ultimi tempi, stiamo parlando di, ma sapete quanto guadagna? Eccolo svelato.: tutto su di lei e su quanto guadagnaCome sappiamo negli ultimi anni la sua popolarità è diventata incredibile anche grazie al programma di enorme successo che conduce tutti i giorni su Rai2, stiamo parlando di. Ma avete idea di quanto possa guadagnare? Ecco finalmente rivelata l’incredibile cifra che vi lascerà senza parole. LEGGI ANCHE —> Il Paradiso delle signore: Gabriella lascia Milano e non ...

Advertising

beamessina : Come sentirsi meno in colpa perché in questi 4 giorni mi sono ingozzata di cibo? Ne parliamo con la mia terapista,… - BaritaliaNews : Oggi è un altro giorno, Maurizio Vandelli a Serena Bortone: «Non mi piacciono queste cose, io non sono Memo Remigi… - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Maurizio Vandelli gela Serena Bortone: «Non mi piacciono queste cose». Lei reagisce così - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Maurizio Vandelli gela Serena Bortone: 'Queste cose non mi piacciono' - bimperatrice : La raffinatezza dei commenti è da sola eloquente. Se tutti fossero meno ideologici e smettessero di ciarlare di vac… -