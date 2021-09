Incidente sulla circonvallazione, auto sbanda e si ribalta: morta 26enne, in codice rosso l'amica (Di domenica 19 settembre 2021) Una ragazza di 26 anni morta e una coetanea ferita gravemente. È il bilancio dell' Incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30 , lungo la circonvallazione a Lanusei , in provincia di ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) Una ragazza di 26 annie una coetanea ferita gravemente. È il bilancio dell'stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30 , lungo laa Lanusei , in provincia di ...

