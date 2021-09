Sì, secondo uno studio i vaccinati possono contagiarsi tra loro (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 16 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 28 agosto 2021 dal sito Tg News 24 e intitolato “Gli individui vaccinati si contagiano tra loro. Lo sostengono i ricercatori dell’Università di Oxford”. secondo l’articolo, uno studio avrebbe dimostrato che in Vietnam «gli operatori sanitari si sono trasmessi l’uno all’altro il SARS-CoV-2». Si tratta di una notizia vera, anche se presentata insieme ad affermazioni tendenziose. Andiamo con ordine. Lo studio a cui l’articolo a noi segnalato si riferisce è stato pubblicato il 10 agosto 2021 ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 settembre 2021) Il 16 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 28 agosto 2021 dal sito Tg News 24 e intitolato “Gli individuisi contagiano tra. Lo sostengono i ricercatori dell’Università di Oxford”.l’articolo, unoavrebbe dimostrato che in Vietnam «gli operatori sanitari si sono trasmessi l’uno all’altro il SARS-CoV-2». Si tratta di una notizia vera, anche se presentata insieme ad affermazioni tendenziose. Andiamo con ordine. Loa cui l’articolo a noi segnalato si riferisce è stato pubblicato il 10 agosto 2021 ...

