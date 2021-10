Prometto che ti darò il mondo (Di martedì 14 settembre 2021) Diciannove anni, tanti sogni e progetti, interrotti da un motorino, una curva presa male in un pomeriggio come tanti altri, un ospedale ed una sentenza drammatica: in sedia a rotelle per il resto della vita. Ma Giulia Lamarca non è persona da lasciarsi abbattere dalle difficoltà, e la disabilità non è un motivo sufficiente per rinunciare a tutto; assieme alla carrozzina, la sua nuova compagna di viaggio, riparte da se stessa, da quel letto d’ospedale in cui trascorrerà nove mesi e, soprattutto, dall’incontro con Andrea, che con dolcezza e tenacia riuscirà a far breccia nel suo cuore. Giulia Lamarca racconta la sua storia, dall'incidente in motorino che le ha cambiato la vita fino all'incontro con il suo amore, che l'ha aiutata a capire che poteva e doveva continuare a inseguire i suoi sogni, e che la disabilità non l'avrebbe ... Leggi su robadadonne (Di martedì 14 settembre 2021) Diciannove anni, tanti sogni e progetti, interrotti da un motorino, una curva presa male in un pomeriggio come tanti altri, un ospedale ed una sentenza drammatica: in sedia a rotelle per il resto della vita. Ma Giulia Lamarca non è persona da lasciarsi abbattere dalle difficoltà, e la disabilità non è un motivo sufficiente per rinunciare a tutto; assieme alla carrozzina, la sua nuova compagna di viaggio, riparte da se stessa, da quel letto d’ospedale in cui trascorrerà nove mesi e, soprattutto, dall’incontro con Andrea, che con dolcezza e tenacia riuscirà a far breccia nel suo cuore. Giulia Lamarca racconta la sua storia, dall'incidente in motorino che le ha cambiato la vita fino all'incontro con il suo amore, che l'ha aiutata a capire che poteva e doveva continuare a inseguire i suoi sogni, e che la disabilità non l'avrebbe ...

